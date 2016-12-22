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Рома - Кьево

Чемпионат Италии - 22 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Рома – Кьево на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Лучано Спаллетти или Роландо Маран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Рома – Кьево? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Рома и Кьево, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

