Рома
Завершено
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22:45
22.12.16
Олимпийский стадион (Рим)
Кьево
Чемпионат Италии • Тур 18
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Рома
  • Кьево
  • Перотти (P)
    90'
  • ДжекоИтурбе
    90'
  • Ригони
    88'
  • СалахПеротти
    82'
  • ИнглезеПеллиссье
    75'
  • БирсаБастиен
    59'
  • Джеко
    52'
  • 1-ый тайм
  • Рома
  • Кьево
  • Эль-Шаарави
    45'
  • Дайнелли
    45'
  • Хулио ИскоКоста
    41'
  • Де Гузман
    37'
Перед матчем

Онлайн
Рома - Кьево
Чемпионат Италии - 22 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Рома – Кьево на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Лучано Спаллетти или Роландо Маран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Рома – Кьево? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Рома и Кьево, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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