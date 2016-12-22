Палермо
Завершено
0
1
-
1
0
22:45
22.12.16
Стадион Ренцо Барбера
Пескара
Чемпионат Италии • Тур 18
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Палермо
  • Пескара
  • Бираги (P)
    90'
  • Гонсалес
    88'
  • Бенали
    87'
  • Капрари
    84'
  • КуайсонТрайковски
    83'
  • ДьомберЖупанич
    79'
  • ЯялоЧочев
    78'
  • Энрике
    77'
  • КампаньяроКристанте
    76'
  • Бираги
    70'
  • БруноБругман
    67'
  • ДиамантиЭнрике
    61'
  • 1-ый тайм
  • Палермо
  • Пескара
  • Несторовски
    42'
  • Яяло
    39'
  • Кампаньяро
    35'
  • Куайсон
    33'
  • Петтинари
    12'
Перед матчем

Онлайн
Палермо - Пескара
Чемпионат Италии - 22 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Палермо – Пескара на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Эухенио Корини или Массимо Оддо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Палермо – Пескара? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Палермо и Пескара, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0