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- 2-ой тайм
- Бираги (P)90'
- Гонсалес88'
- Бенали87'
- Капрари84'
- КуайсонТрайковски83'
- ДьомберЖупанич79'
- ЯялоЧочев78'
- Энрике77'
- КампаньяроКристанте76'
- Бираги70'
- БруноБругман67'
- ДиамантиЭнрике61'
- 1-ый тайм
- Несторовски42'
- Яяло39'
- Кампаньяро35'
- Куайсон33'
- Петтинари12'
Перед матчем
Онлайн
Палермо - Пескара
Чемпионат Италии - 22 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Палермо – Пескара на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Эухенио Корини или Массимо Оддо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Палермо – Пескара? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Палермо и Пескара, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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