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- 2-ой тайм
- КандреваГабриэл86'
- БильяКатальди83'
- Миранда76'
- БанегаПаласио74'
- ЛуличЛомбарди72'
- Икарди65'
- Лулич64'
- АнсальдиНагатомо63'
- ПатрикДиао59'
- Андерсон58'
- Ансальди57'
- Икарди56'
- Банега54'
Перед матчем
Онлайн
Интер - Лацио
Чемпионат Италии - 21 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Интер – Лацио на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Стефано Пьоли или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Интер – Лацио? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Интер и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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