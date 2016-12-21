Интер
Завершено
0
3
-
0
0
22:45
21.12.16
Стадион им. Джузеппе Меацца
Лацио
    Чемпионат Италии • Тур 18
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Интер
    • Лацио
    • КандреваГабриэл
      86'
    • БильяКатальди
      83'
    • Миранда
      76'
    • БанегаПаласио
      74'
    • ЛуличЛомбарди
      72'
    • Икарди
      65'
    • Лулич
      64'
    • АнсальдиНагатомо
      63'
    • ПатрикДиао
      59'
    • Андерсон
      58'
    • Ансальди
      57'
    • Икарди
      56'
    • Банега
      54'
    Перед матчем

    Онлайн
    Интер - Лацио
    Чемпионат Италии - 21 декабря 2016

    Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Интер – Лацио на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Стефано Пьоли или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Интер – Лацио? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Интер и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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