Поделиться
- 2-ой тайм
- Габбиадини (P)90'
- КьезаДикс87'
- ДиавараГаббиадини86'
- Сарате83'
- Сарате82'
- КристофороСарате73'
- БадельСанчес73'
- ЗелиньскийАллан70'
- Бернардески70'
- Бернардески69'
- Мертенс68'
- Томович53'
- Бернардески51'
- Максимович50'
- 1-ый тайм
- Оливейра45'
- Рейна45'
- КирикешМаксимович43'
- Инсинье24'
- Калинич3'
- Альбиоль1'
Перед матчем
Онлайн
Фиорентина - Наполи
Чемпионат Италии - 22 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – Наполи на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Паулу Соуза или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Фиорентина – Наполи? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Фиорентина и Наполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет