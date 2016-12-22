Фиорентина
Завершено
0
3
-
3
0
22:45
22.12.16
Артемио Франки
Наполи
Чемпионат Италии • Тур 18
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Фиорентина
  • Наполи
  • Габбиадини (P)
    90'
  • КьезаДикс
    87'
  • ДиавараГаббиадини
    86'
  • Сарате
    83'
  • Сарате
    82'
  • КристофороСарате
    73'
  • БадельСанчес
    73'
  • ЗелиньскийАллан
    70'
  • Бернардески
    70'
  • Бернардески
    69'
  • Мертенс
    68'
  • Томович
    53'
  • Бернардески
    51'
  • Максимович
    50'
  • 1-ый тайм
  • Фиорентина
  • Наполи
  • Оливейра
    45'
  • Рейна
    45'
  • КирикешМаксимович
    43'
  • Инсинье
    24'
  • Калинич
    3'
  • Альбиоль
    1'
Перед матчем

Онлайн
Фиорентина - Наполи
Чемпионат Италии - 22 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – Наполи на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Паулу Соуза или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Фиорентина – Наполи? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Фиорентина и Наполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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