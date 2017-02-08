Кротоне
    -
    20:00
    08.02.17
    Стадион Комунале Эцио Скида
    Ювентус
      Чемпионат Италии • Тур 18
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      Кротоне - Ювентус
      Чемпионат Италии - 8 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кротоне – Ювентус на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 8 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Давиде Никола или Массимилиано Аллегри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кротоне – Ювентус? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кротоне и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Чемпионская гонка в Серии А продолжается. «Юве» приехал к «Кротоне», который вряд ли что-то спасет.

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