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- 2-ой тайм
- МаццителлиРиччи81'
- ЛиролаМатри81'
- Маццителли77'
- Фариас76'
- СауДжаннетти75'
- Фариас73'
- Падоин67'
- ПизаканеЖуан Педру66'
- АджапонгТерранова65'
- Боррьелло62'
- Ачерби (P)58'
- Ди Дженнаро49'
- 1-ый тайм
- Фариас45'
- ДессенаБоррьелло40'
- Пеллегрини34'
- Пеллегрини33'
- Аджапонг29'
- Аджапонг18'
- Сау14'
- Рагуза3'
Перед матчем
Онлайн
Кальяри - Сассуоло
Чемпионат Италии - 22 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кальяри – Сассуоло на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Массимо Растелли или Эусебио ди Франческо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Кальяри – Сассуоло? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Кальяри и Сассуоло, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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