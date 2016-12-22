Кальяри
Завершено
0
4
-
3
1
22:45
22.12.16
Стадион Сан-Элия
Сассуоло
Чемпионат Италии • Тур 18
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Кальяри
  • Сассуоло
  • МаццителлиРиччи
    81'
  • ЛиролаМатри
    81'
  • Маццителли
    77'
  • Фариас
    76'
  • СауДжаннетти
    75'
  • Фариас
    73'
  • Падоин
    67'
  • ПизаканеЖуан Педру
    66'
  • АджапонгТерранова
    65'
  • Боррьелло
    62'
  • Ачерби (P)
    58'
  • Ди Дженнаро
    49'
  • 1-ый тайм
  • Кальяри
  • Сассуоло
  • Фариас
    45'
  • ДессенаБоррьелло
    40'
  • Пеллегрини
    34'
  • Пеллегрини
    33'
  • Аджапонг
    29'
  • Аджапонг
    18'
  • Сау
    14'
  • Рагуза
    3'
Перед матчем

Онлайн
Кальяри - Сассуоло
Чемпионат Италии - 22 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кальяри – Сассуоло на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Массимо Растелли или Эусебио ди Франческо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Кальяри – Сассуоло? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Кальяри и Сассуоло, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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