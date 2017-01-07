Поделиться
- 2-ой тайм
- Тонелли90'
- Габбиадини77'
- ПратЛинетти76'
- ДжорджиньоГаббиадини72'
- Хюсай69'
- ШикДодо64'
- Сильвестре62'
- АлланЗелиньский58'
- Сильвестре54'
- КвальяреллаМуриэль51'
- 1-ый тайм
- Хюсай (автогол)30'
Перед матчем
Онлайн
Наполи - Сампдория
Чемпионат Италии - 7 января 2017
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Наполи – Сампдория на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Маурицио Сарри или Марко Джампаоло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Наполи – Сампдория? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Наполи и Сампдория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет