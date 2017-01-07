Наполи
Завершено
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2
-
1
1
22:45
07.01.17
Стадион Сан-Паулу
Сампдория
Чемпионат Италии • Тур 19
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Наполи
  • Сампдория
  • Тонелли
    90'
  • Габбиадини
    77'
  • ПратЛинетти
    76'
  • ДжорджиньоГаббиадини
    72'
  • Хюсай
    69'
  • ШикДодо
    64'
  • Сильвестре
    62'
  • АлланЗелиньский
    58'
  • Сильвестре
    54'
  • КвальяреллаМуриэль
    51'
  • 1-ый тайм
  • Наполи
  • Сампдория
  • Хюсай (автогол)
    30'
Перед матчем

Онлайн
Наполи - Сампдория
Чемпионат Италии - 7 января 2017

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Наполи – Сампдория на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Маурицио Сарри или Марко Джампаоло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Наполи – Сампдория? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Наполи и Сампдория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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