Эмполи
Завершено
0
1
-
0
0
20:00
07.01.17
Стадион Карло Кастеллани
Палермо
    Чемпионат Италии • Тур 19
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Эмполи
    • Палермо
    • Энрике
      90'
    • ЯялоБалог
      83'
    • ЧонекДиаманти
      81'
    • Маккароне (P)
      78'
    • Чонек
      77'
    • МарилунгоМаккароне
      76'
    • МорганеллаАлесами
      75'
    • Морганелла
      74'
    • СапонараПуччиарелли
      65'
    • Лорини
      57'
    Перед матчем

    Онлайн
    Эмполи - Палермо
    Чемпионат Италии - 7 января 2017

    Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Эмполи – Палермо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Джованни Мартускьелло или Эухенио Корини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Эмполи – Палермо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Эмполи и Палермо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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