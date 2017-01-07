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- 2-ой тайм
- Энрике90'
- ЯялоБалог83'
- ЧонекДиаманти81'
- Маккароне (P)78'
- Чонек77'
- МарилунгоМаккароне76'
- МорганеллаАлесами75'
- Морганелла74'
- СапонараПуччиарелли65'
- Лорини57'
Перед матчем
Онлайн
Эмполи - Палермо
Чемпионат Италии - 7 января 2017
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Эмполи – Палермо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Джованни Мартускьелло или Эухенио Корини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Эмполи – Палермо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Эмполи и Палермо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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