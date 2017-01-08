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Ювентус - Болонья
Чемпионат Италии - 8 января 2017
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Болонья на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Массимилиано Аллегри или Роберто Донадони? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ювентус – Болонья? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ювентус и Болонья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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