Милан
    -
    20:00
    08.01.17
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Кальяри
      Чемпионат Италии • Тур 19
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      Онлайн
      Милан - Кальяри
      Чемпионат Италии - 8 января 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Милан – Кальяри на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Винченцо Монтелла или Массимо Растелли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Милан – Кальяри? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Милан и Кальяри, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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