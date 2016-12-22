Сампдория
    Завершено
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    22:45
    22.12.16
    Стадион Луиджи Феррари
    Удинезе
      Чемпионат Италии • Тур 18
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Сампдория
      • Удинезе
      • ТереоЭвангелиста
        89'
      • СалаПерейра
        87'
      • МуриэльПрат
        73'
      • Де ПольМатос
        65'
      • Фараони
        57'
      • Перерыв
      • Сампдория
      • Удинезе
      • ФернандешШик
        45'
      • 1-ый тайм
      • Сампдория
      • Удинезе
      • Муриэль
        38'
      • ХадльфредссонКюмс
        13'
      Перед матчем

      Онлайн
      Сампдория - Удинезе
      Чемпионат Италии - 22 декабря 2016

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Сампдория – Удинезе на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Марко Джампаоло или Луиджи Дель Нери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сампдория – Удинезе? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сампдория и Удинезе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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