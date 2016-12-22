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- 2-ой тайм
- ТереоЭвангелиста89'
- СалаПерейра87'
- МуриэльПрат73'
- Де ПольМатос65'
- Фараони57'
- Перерыв
- ФернандешШик45'
- 1-ый тайм
- Муриэль38'
- ХадльфредссонКюмс13'
Перед матчем
Онлайн
Сампдория - Удинезе
Чемпионат Италии - 22 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Сампдория – Удинезе на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Марко Джампаоло или Луиджи Дель Нери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сампдория – Удинезе? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Сампдория и Удинезе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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