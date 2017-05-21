Ювентус
    -
    16:00
    21.05.17
    Ювентус Арена
    Кротоне
      Чемпионат Италии • Тур 37
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ювентус - Кротоне
      Чемпионат Италии - 21 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Кротоне на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 21 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Массимилиано Аллегри или Давиде Никола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ювентус – Кротоне? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ювентус и Кротоне, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0