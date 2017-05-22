Пескара
    -
    21:45
    22.05.17
    Стадион Адриатико
    Палермо
      Чемпионат Италии • Тур 37
      КалендарьТаблица
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      Пескара - Палермо
      Чемпионат Италии - 22 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Пескара – Палермо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 22 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Пескара – Палермо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Пескара и Палермо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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