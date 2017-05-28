Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Сампдория - Наполи
Чемпионат Италии - 28 мая 2017
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Сампдория – Наполи на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 28 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Марко Джампаоло или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сампдория – Наполи? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Сампдория и Наполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет