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Аталанта - Кьево

Чемпионат Италии - 27 мая 2017

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Аталанта – Кьево на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Джанпьеро Гасперини или Роландо Маран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Аталанта – Кьево? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Аталанта и Кьево, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

