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Кальяри - Эмполи

Чемпионат Италии - 14 мая 2017

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кальяри – Эмполи на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Массимо Растелли или Джованни Мартускьелло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Кальяри – Эмполи? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Кальяри и Эмполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

