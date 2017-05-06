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- 2-ой тайм
- Фариас90'
- ИнсиньеДжаккерини79'
- СауФариас78'
- МертенсМилик77'
- МурруФараго71'
- ГамшикРог69'
- ИоницэЖуан Педру68'
- Инсинье67'
- Зелиньский55'
- Мертенс49'
- 1-ый тайм
- Мертенс2'
Перед матчем
Онлайн
Наполи - Кальяри
Чемпионат Италии - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Наполи – Кальяри на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Маурицио Сарри или Массимо Растелли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Наполи – Кальяри? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Наполи и Кальяри, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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