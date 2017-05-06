Наполи
Завершено
0
3
-
1
0
19:00
06.05.17
Стадион Сан-Паулу
Кальяри
Чемпионат Италии • Тур 35
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Наполи
  • Кальяри
  • Фариас
    90'
  • ИнсиньеДжаккерини
    79'
  • СауФариас
    78'
  • МертенсМилик
    77'
  • МурруФараго
    71'
  • ГамшикРог
    69'
  • ИоницэЖуан Педру
    68'
  • Инсинье
    67'
  • Зелиньский
    55'
  • Мертенс
    49'
  • 1-ый тайм
  • Наполи
  • Кальяри
  • Мертенс
    2'
Перед матчем

Онлайн
Наполи - Кальяри
Чемпионат Италии - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Наполи – Кальяри на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Маурицио Сарри или Массимо Растелли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Наполи – Кальяри? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Наполи и Кальяри, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0