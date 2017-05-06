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- 2-ой тайм
- Игуаин90'
- ФалькеИтурбе83'
- ДибалаСандро80'
- Куадрадо76'
- БаселлиОби75'
- РинконПьянич69'
- БойеБенасси63'
- Аккуа57'
- СтурароИгуаин56'
- Дибала52'
- Ляйич52'
- Асамоа51'
- 1-ый тайм
- Молинаро42'
- Аккуа38'
- Моретти13'
Перед матчем
Онлайн
Ювентус - Торино
Чемпионат Италии - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Торино на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Массимилиано Аллегри или Синиша Михайлович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ювентус – Торино? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ювентус и Торино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
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Всем спасибо за внимание! Для вас работал Руслан Хрипун. Пока!
ФИНИШ!!! «Торино» упустил победу, пропустив в компенсированное время. «Юве», скорее всего, оформит чемпионство в следующем туре.
Гол стал 24-м в этом сезоне в Серии А для Игуаина.
Игуаин хлестко пробил с 20 метров точно в уголок! Зверь.
ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! «Ювентус» сравнивает счет! 1:1.
Похоже, победная домашняя серия «Юве» из 33-х матчей сегодня прервется. В поседний раз «Старая синьора» теряла очки на «Ювентус Стэдиум» 23 сентября 2015 года в матче с «Фросиноне».
Ничего не получается у «Юве». Все навесы идут в руки Харту, а дальние удары – на трибуны.
Ух ты! Бонуччи остановил рукой рвавшегося в штрафную «Юве» Белотти, но судья не поставил пенальти.
Как же самостверженно борются игроки «Торино»! Стеной стоят.
Игуаин рявкнул на судью за то, что не назначил пенальти после его падения. Не было там ничего!
Еще одна замена у «Юве». Вместо Дибалы вышел Алекс Сандро.
БОНУЧЧИ!!! Центральный защитник «Юве» снова прокрался в штрафную «Торино» и подставил ногу под прострел Лихтштайнера – Харт забрал мяч намертво!
Куадрадо сделал подножку Белотти и отхватил желтую.
Замена у «Торино». Вместо Базелли выскочил Оби.
Бонуччи уже действует на позиции центрального нападающего. Вмазал с 25 метров вышел ворот!
Туринцам нужно срочно придумывать что-то более оргинальне, чем навесы и прострелы в штрафную Харта.
Игроки «Юве» создают опасные моменты каждые две минуты. Чревато.
Пьянич вышел у «Ювентуса» вместо Ринкона.
Игуаин попытал счастья ударом с линии штрафной и послал мяч в небеса. С реализацией у «Юве» просто беда.
ХЕДИРА!!! Из убойной позиции с 10 метров немец пробил с разворота выше ворот после паса Дибалы. Невероятно.
Игроки «Торино» очень грамотно убивают время. Держат мяч на фланге и играют в мелкий пас.
Ишь ты! У «быков» прошла контратака, Базелли приблизился к штрафной и врезал с 20 метров в створ – Нето потащил!
«Быки» полностью сконцентрировались на обороне. Сдюжат ли?
Вот такого красавца положил в девятку Ляйич. Роскошно!
ОГО! Бонуччи подставился под Белотти и главный бомбрдир «Торино» рухнул с двухметровой высоты на газон. Больно!
МОМЕНТ!!! После навеса в штрафную «Торино» головой по воротам Харта пробил Ринкон – рядом со штангой!
Кроме Аквы, арбитр удалил и бурно протестовавшего против удаления защитника тренера «Торино» Михайловича. Страсти кипят!
Чуть более получаса игры «быки» будут отбиваться вдесятером.
ОПА!!! Удаление в составе «Торино». Аква срубил в середине поля Манджукича и получил второе предупреждение!
Совершенно нелогичный мяч забили «быки», у которых толком и подходов к штрафной «Юве» до этого не было.
И сразу же замена у «Юве». Вместо Стураро выскочил Игуаин.
ООООООООООООООООООООООООЛ! Ляйич роскошным ударом в девятку со штрафного с рикошетом от перекладины открыл счет. 0:1.
Желтая Асамоа! В семи метрах от своей штрафной африканец сыграл рукой.
ДИБАЛА!!! Аргентинец ввинтился в левую часть штрафной «Торино» и Моретти в шпагает прервал острую передачу.
Хозяева включают высокий прессинг и не выпускают «быков» со своей половины поля.
«Старая синьора» заметно прибавила после перерыва, но мяч по-прежнему не идет в ворота.
У «Юве» отправился разминаться Игуаин. В первом тайме команда Аллегри должна была забивать и без главного бомбардира, но, похоже, решила его дождаться.
Продолжаем в ожидании голов!
Перерыв!
Куадрадо приосанился и врезал по вротам «Торино» с 25 метров – рядом с штангой!
С ума сойти! Дибала сыграл в стенку с Манджукичем, ворвался в штрафную и пробил прямо в Харта!
Желтая для Базелли! Как родного брата он обнял в середине поля Куадрадо.
«Быки» очень резво ведут себя в концовке, прессингуя игроков «Старой синьоры» в ее штрафной.
Очень здорово у «Юве» работает подстраховка. Лихташтайнер и Асамоа в большом порядке.
Дибала навесил со стандарта в бычью штрафную и крепыш Бенатиа пробил головой с пяти метров выше ворот. Правда, из офсайда.
Аква влепил локтем в затылок Дибале и отхватил желтую.
«Быки» перехватили инициативу в последние минуты, но вратаря «Юве» они до сих пор еще ни разу не побеспокоили.
БЕЛОТТИ!!! После прострела с правого фланга нападающий «Торино» пробил из-под Бонуччи выше ворот!
Наконец-то наклюнулась контратака у «Торино». Ляйич протащил мяч по левому флангу, но уперся в Бонуччи.
Хаааааарт! Выручил английский вратарь после удара с линии штрафной Лихтштайнера!
МАНДЖУКИЧ!!! После навеса справа от Куадрадо хорват пробивал в касание под перекладину с 10 метров в борьбе с защитником и пустил мяч чуть выше цели!
Тренер «Торино» Синиша Михайлович может так скоро допрыгаться – очень уж резко реагирует на каждое решение судьи.
Команды продолжают меситься в середине поля без моментов. Удар Бенатиа в небеса пока был единственным опасным моментом.
Асамоа прокрался в левую часть штрафной «Торино», но налетели защитники и легко сняли мяч у африканца с его убийственной левой ноги.
Зачетный перфоманс фанатов «Торино». Потрясающая атмосфера на трибунах!
Стремительно прибавляет «Ювентус», защита «быков» трещит и Харт чудом остается сухим.
Чуть не начудили центральные защитники «Юве». Бенатиа и Бонуччи взлетели в своей штрафной в попытке отбросить мяч головой вратарю. Белотти чуть не перехватил.
ОПАСНО!!! Бенатиа посе подачи углового пробил головой и попал в крестовину. Мяч отлетел на ногу Бонуччи и тот с пары метов шахнул в небеса!
ОПАСНО!!! Дибала ударом со штрафного зарядил в лобешник Белотти, который стоял в стенке. Кажется, живой.
Вжух! Моретти получил желтую за игру рукой в пяти метрах от линии штрафной «Торино».
Ну наконец-то! Белотти отклеился от опекунов и врезал по воротам «Юве» с 20 метров – рядом со штангой!
Много позиционно борьбы и пока что не было ни одного похода к воротам. Вряд ли будет много голов.
Главная звезда «Торино» Белотти пока что гасает без мяча. Все пеекусывают центрбеки «Юве».
Охо хо! Какой веселый Буффон в запасе – похоже, травит анекдоты.
Пока что судья почти не свистит, но вот в дело вступил Бонуччи, срезавший на фланге Базелли. Судья ограничился устным предупреждением.
Пока что дерби идет без ворот. Игроки «Ювентуса» почему-то пытаются ввинтиться в штрафную исключительно по центру.
О, Мишель Платини в теплой компании Недведа на трибунах! Отставной президент УЕФА и легенда «Юве» скучает по футболу.
«Быки» стряхнули соперников со своей половины поля и выровняли игру. Надолго ли?
«Ювентус» – самая плодовитая команда в Серии А в сезоне, забивая чуть ли не в каждом втором матче в первые 15 минут.
Игроки «Старой синьоры» стартовали очень мощно и заработали два угловых подряд.
Поехали!
В случае победы, «Юве» на 99% гарантирует скудетто.
Золотой гребешок. Лучший итальянский форвард Серии А, который дрался с петухами
Противостояние лучших бомбардиров нынешнего сезона Белотти и Игуаина не состоится – аргентинец остался в запасе и на острие сыграет Манджукич.
Всем привет! Победная домашняя серия «Ювентуса» составляет 33 матча в Серии А. Получится ли у «быков» из Турина ее прервать? Меня зовут Руслан Хрипун, не пропустите шикарное рубилово!