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Рома - Наполи
Чемпионат Италии - 4 марта 2017
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Рома – Наполи на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 4 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Лучано Спаллетти или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Рома – Наполи? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Рома и Наполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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