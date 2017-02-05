Кьево
    -
    17:00
    05.02.17
    Стадион Марк Антонио Бентегоди
    Удинезе
      Чемпионат Италии • Тур 23
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      Онлайн
      Кьево - Удинезе
      Чемпионат Италии - 5 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кьево – Удинезе на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 5 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Роландо Маран или Луиджи Дель Нери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кьево – Удинезе? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кьево и Удинезе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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