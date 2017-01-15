Кальяри
    -
    14:30
    15.01.17
    Стадион Сан-Элия
    Дженоа
      Чемпионат Италии • Тур 20
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      Онлайн
      Кальяри - Дженоа
      Чемпионат Италии - 15 января 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кальяри – Дженоа на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 15 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Массимо Растелли или Иван Юрич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кальяри – Дженоа? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кальяри и Дженоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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