Дженоа
    -
    17:00
    22.01.17
    Стадион Луиджи Феррари
    Кротоне
      Чемпионат Италии • Тур 21
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      Дженоа - Кротоне
      Чемпионат Италии - 22 января 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Дженоа – Кротоне на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 22 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Иван Юрич или Давиде Никола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Дженоа – Кротоне? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Дженоа и Кротоне, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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