Сампдория
    -
    20:00
    04.03.17
    Стадион Луиджи Феррари
    Пескара
      Чемпионат Италии • Тур 27
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      Сампдория - Пескара
      Чемпионат Италии - 4 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Сампдория – Пескара на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 4 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Марко Джампаоло или Зденек Земан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сампдория – Пескара? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сампдория и Пескара, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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