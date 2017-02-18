Эмполи
    -
    22:45
    18.02.17
    Стадион Карло Кастеллани
    Лацио
      Чемпионат Италии • Тур 25
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      Эмполи - Лацио
      Чемпионат Италии - 18 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Эмполи – Лацио на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 18 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Джованни Мартускьелло или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Эмполи – Лацио? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Эмполи и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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