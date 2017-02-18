Онлайн

Эмполи - Лацио

Чемпионат Италии - 18 февраля 2017

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Эмполи – Лацио на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 18 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Джованни Мартускьелло или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Эмполи – Лацио? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Эмполи и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

