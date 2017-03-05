Торино
    -
    17:00
    05.03.17
    Стадио Олимпико (Турин)
    Палермо
      Чемпионат Италии • Тур 27
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      Торино - Палермо
      Чемпионат Италии - 5 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Торино – Палермо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 5 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Синиша Михайлович или Диего Лопес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Торино – Палермо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Торино и Палермо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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