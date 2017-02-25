Ювентус
    -
    22:45
    25.02.17
    Ювентус Арена
    Эмполи
      Чемпионат Италии • Тур 26
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      Ювентус - Эмполи
      Чемпионат Италии - 25 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Эмполи на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 25 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Массимилиано Аллегри или Джованни Мартускьелло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ювентус – Эмполи? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ювентус и Эмполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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