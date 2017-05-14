Интер
    -
    13:30
    14.05.17
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Сассуоло
      Чемпионат Италии • Тур 36
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      Интер - Сассуоло
      Чемпионат Италии - 14 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Интер – Сассуоло на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:30 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Стефано Векки или Эусебио ди Франческо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Интер – Сассуоло? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Интер и Сассуоло, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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