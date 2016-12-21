Corriere della Sera: «Бэйцзин Гоань» приготовил 35 миллионов евро за Марио Манджукича

Туринский клуб пока не принял решения о продаже Манджукича. Как утверждает Corriere della Sera, «Ювентус» не хочет расставаться с игроком, но считает предложение китайского клуба привлекательным. «Бэйцзин Гоань» намерен заплатить за хорватского форварда 35 миллионов евро и дать ему зарплату в 3,5 евро миллиона за сезон.

Манджукич в сезоне-2016/17 провел 16 матчей в чемпионате Италии, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Transfermarkt.de оценивает 30-летнего нападающего в 18 миллионов евро.

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