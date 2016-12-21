AFP

Corriere della Sera: «Бэйцзин Гоань» приготовил 35 миллионов евро за Марио Манджукича

Corriere della Sera: «Бэйцзин Гоань» приготовил 35 миллионов евро за Манджукича
Eurosport

Вчера в 22:52

Форвард «Ювентуса» может продолжить карьеру в Китае.

Туринский клуб пока не принял решения о продаже Манджукича. Как утверждает Corriere della Sera, «Ювентус» не хочет расставаться с игроком, но считает предложение китайского клуба привлекательным. «Бэйцзин Гоань» намерен заплатить за хорватского форварда 35 миллионов евро и дать ему зарплату в 3,5 евро миллиона за сезон.

  • Манджукич в сезоне-2016/17 провел 16 матчей в чемпионате Италии, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.
  • Transfermarkt.de оценивает 30-летнего нападающего в 18 миллионов евро.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Как Ягр спасет Россию

03:10
Популярные видео
Мощные удары с лета и штрафной Платтенхардта украшают топ-5 голов 16-го тура Бундеслиги
4 011 просмотров10 ч
Самые знойные моменты матча, в котором «Бавария» спокойно отшлепала дерзкого новичка
4 491 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться
1
Махараджа. Почему царь полузащиты «Ромы» должен перейти в «Челси»
2
Джердан Шачири: «Инфраструктура «Интера» – стыдоба. Надо было сначала изучить клуб, но я торопился»
3
Фабио Капелло: «В Италии уже нет гонки за скудетто, разница в классе плачевна»
4
Сильвио Берлускони: «Как остановить «Ювентус»? Нужно заменить всех судей в Серии А»
5
Джузеппе Маротта: «Мы можем позволить себе Хамеса, а Дракслера в «Ювентусе» не будет»
6
CalcioMercato: Марио Манджукич отверг предложение «Спартака» в 6 миллионов евро в год
7
Corriere della Sera: «Бэйцзин Гоань» приготовил 35 миллионов евро за Марио Манджукича
8
Защитника «Лацио» отстранили на 20 дней за расистский комментарий в адрес игрока «Ромы»
7 мин. назад
«Рома» одержала волевую победу над «Кьево»
3 ч. назад
Защитника «Лацио» отстранили на 20 дней за расистский комментарий в адрес игрока «Ромы»
5 ч. назад
Джузеппе Маротта: «Мы можем позволить себе Хамеса, а Дракслера в «Ювентусе» не будет»
8 ч. назад
CalcioMercato: Марио Манджукич отверг предложение «Спартака» в 6 миллионов евро в год
11 ч. назад
Махараджа. Почему царь полузащиты «Ромы» должен перейти в «Челси»
14 ч. назад
Сильвио Берлускони: «Как остановить «Ювентус»? Нужно заменить всех судей в Серии А»
Вчера в 00:45
«Интер» уничтожил «Лацио»
Вчера в 22:52
Corriere della Sera: «Бэйцзин Гоань» приготовил 35 миллионов евро за Марио Манджукича