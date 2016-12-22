Махараджа. Почему царь полузащиты «Ромы» должен перейти в «Челси»

«Мы с Тибо Куртуа хотим, чтобы Наингголан стал игроком «Челси». Но в нашем клубе отвечаем за трансферы не мы», – включил кэпа Эден Азар в июне. «Челси» действительно вел переговоры с «Ромой» о переходе бельгийца в команду Конте. Лондонцы делали несколько предложений (самое крупное – 40 миллионов евро), но «Рома» хотела 45, и стороны не договорились.

«Челси» не добил трансфер Наингголана, хотя мог бы: до конца дозаявочного периода оставался месяц, и руководство «Ромы» надо было додавить, но «синие» заморозили переговоры. Пора размораживать их в январе, несмотря на продление Наингголаном соглашения с «волками»: Раджа будет крайне полезен для Антонио Конте во второй части сезона.

От трансфера Наингголана выиграют все, но больше всего, конечно, «Челси». Сейчас в магазине Конте два мощных опорника: Неманья Матич и Н’Голо Канте. Под ними – никого: Фабрегас настолько немощен в оборонительных действиях, что любой подкат вызывает у него эрекцию. Джон Оби Микел в начале 2016-го доказал Виктору Файзулину, что необязательно быть Орфеем, чтобы вернуться из загробного мира невредимым, но с приходом Конте снова исчез. Рубен Лофтус-Чик и Натаниэл Чалоба пока не готовы, а Маркосу Алонсо, который играл в «Фиорентине» и в центре защиты, и в опорной зоне, уже нашлось применение в модели «синих» слева в защите. Травма или дисквалификация кого-то из пары Матич – Канте вызовет у итальянца мигрень.

Наингголан – полузащитник, который не просто сможет подменить Н’Голо или Неманью. Бельгиец спокойно может играть в основе. У него в голове сканер, который позволяет анализировать все, что происходит на поле – Наингголан редко ошибается в выборе вектора атаки. У него сумасшедший удар, которого и близко нет ни у Матича, ни у Канте. Он может пройти на дриблинге несколько человек, способен разогнать атаку или, наоборот, затормозить ее. При всех плюсах игры в атаке, Раджа полезен сзади. Он классно выбирает позицию, сделал 13 перехватов в Серии А-2016/17. После перехода в «Челси» все сравнивали Канте с Макелеле и говорили, что такого опорника у «синих» давно не было. Чушь. Наингголан – еще более редкий тип: он одинаково божит что в атаке, что в обороне. А еще бельгиец почти всю карьеру провел в чемпионате Италии и найти общий язык с Конте ему будет проще, чем с Азаром, Батшуайи и Куртуа.

Наингголан точно выиграет в деньгах: учитывая телеконтракты АПЛ, кризис Серии А, почти гарантированное участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне и щедрость Романа Аркадьевича, «Челси» в состоянии предложить бельгийцу условия, достойные махараджи. «Рома» тоже обогатится: если изначально лондонцы не слишком доверяли Антонио Конте в трансферных вопросах, то сейчас, видя результат, который приносит итальянец, они могут рискнуть и выделить ему необходимый бюджет на покупку Наингголана. 50 миллионов за 28-летнего футболиста, и хватит ворчать, что футбол погряз в деньгах. Это уже не повод возмущаться, а реальность.

Для Раджи это будет новый вызов, попытка добиться чего-то в лучшей лиге мира. Это интересные соперники и возможность выиграть хоть какой-нибудь титул (в идеале – АПЛ ближе к маю). В Италии стать чемпионом можно только одним способом: по-крысиному променять команду-претендента на «Юве».

Улучшенный контракт. Радикально новые спонсорские соглашения. Эксклюзивные рекламные предложения. Суровые призовые. Из ирокеза Наингголана можно сделать символ и лого клуба, из его вредной привычки – контракт с каким-нибудь табачным магнатом, из его титановых икр – баннеры и фирменную печать.

У Раджи нет ни одной причины задерживаться в «Роме», кроме зоны комфорта. Ему срочно надо уезжать из Рима, чтобы запомниться не только обожателям кальчо. Самый яркий футболист чемпионата Италии не должен гнить – пора менять жизнь.

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