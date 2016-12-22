AFP
Сильвио Берлускони: «Как остановить «Ювентус»? Нужно заменить всех судей в Серии А»
Президент «Милана» не видит других способов.
«Как остановить «Ювентус»? Для этого нужно заменить всех судей в Серии А.
Бюджет «Милана»? В прошлом году я вложил в клуб 150 миллионов евро», – цитирует Берлускони Football Italia.
- «Ювентус» выиграл пять последних чемпионских титулов в Италии и лидирует в сезоне-2016/17.
- «Милан» занимает пятое место в Серии А, набрав 33 очка в 17 матчах.
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