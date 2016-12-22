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CalcioMercato: Марио Манджукич отверг предложение «Спартака» в 6 миллионов евро в год

CalcioMercato: Манджукич отверг предложение «Спартака» в 6 миллионов евро в год
Eurosport

7 ч. назад

Хорват отказался от почти двукратного увеличения зарплаты.

Перед стартом переговоров с форвардом «Милана» Луисом Адриано «Спартак» разрабатывал другие варианты и проявлял интерес к Марио Манджукичу.

Красно-белые предложили хорватскому нападающему «Ювентуса» 6 млн евро в год, но Манджукич ответил отказом. После провала переговоров «Спартак» переключился на Адриано, передает CalcioMercato.

  • Манджукич перешел в «Ювентус» из «Атлетико» в 2015 году за 19 млн евро. Его зарплата в Турине составляет 3,5 млн евро в год.
  • В сезоне-2016/17 30-летний хорват забил 5 голов в 20 матчах.

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