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Джузеппе Маротта: «Мы можем позволить себе Хамеса, а Дракслера в «Ювентусе» не будет»

Маротта: «Мы можем позволить себе Хамеса, а Дракслера в «Ювентусе» не будет»
Eurosport

5 ч. назад

Гендиректор «бьянконери» поделился трансферными планами.

«Четыре-пять лет назад мы не могли позволить себе покупки Игуаина и Пьянича, а теперь можем. Наш экономический потенциал вырос в сравнении с недавним прошлым благодаря великолепной работе президента Андреа Аньелли, и теперь мы можем делать важные и существенные вложения в игровую составляющую.

Хамес Родригес? Все будет зависеть от нашей трансферной кампании, и финансовый баланс следует соблюдать, но «Ювентус» хочет оставаться среди лучших клубов планеты.

Что касается Юлиана Дракслера, то его переход в «Ювентус» невозможен. В 2015 году он доставил нам много неприятностей, отказавшись от трансфера. Если вы отказываете «Ювентусу», то клуб ищет другие варианты», – цитирует Маротту Football Italia.

  • Родригес выступает за «Реал» с 2014 года. Его трансфер обошелся мадридцам в 75 млн евро. Хамес проводит в среднем 47 минут в восьми матчах Ла Лиги в этом сезоне.
  • «Ювентус» считался одним из главным претендентов на Дракслера.
  • Летом «Вольфсбург» отказался отпустить желавшего сменить клуб Дракслера, после чего его результаты пошли на спад. В декабре Юлиан был освистан болельщиками «волков» и не вызван на матч с «Баварией».

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