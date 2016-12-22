AFP

Защитника «Лацио» отстранили на 20 дней за расистский комментарий в адрес игрока «Ромы»

Защитника «Лацио» отстранили на 20 дней за расистский комментарий в адрес игрока «Ромы»
Eurosport

8 ч. назад

Страшная дисквалификация вынудит Сенада Лулича пропустить одну игру.

4 декабря «Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби со счетом 2:0. После матча боснийский защитник «бьянкочелести» Сенад Лулич выразил недовольство поведением коллеги из «джаллоросси» Антонио Рюдигера

«Рюдигер только два года назад прекратил продавать носки и ремни на улицах Штуттгарта, а теперь ведет себя, будто он феномен».

Итальянская федерация футбола сочла слова Лулича расистскими, поскольку в Европе укоренился стереотип об африканских мигрантах как уличных продавцах. Босниец был оштрафован на 10 тысяч евро и дисквалифицирован на 20 дней.

  • Благодаря рождественским каникулам в Серии А за 20 дней дисквалификации Лулич пропустит только игру против «Кротоне» 8 января.
  • «Лацио» занимает четвертое место после 18 туров.

Календарь Серии А

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Как Ягр спасет Россию

03:10
Популярные видео
Мощные удары с лета и штрафной Платтенхардта украшают топ-5 голов 16-го тура Бундеслиги
4 225 просмотров15 ч
Самые знойные моменты матча, в котором «Бавария» спокойно отшлепала дерзкого новичка
4 626 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться
1
Махараджа. Почему царь полузащиты «Ромы» должен перейти в «Челси»
2
Джузеппе Маротта: «Мы можем позволить себе Хамеса, а Дракслера в «Ювентусе» не будет»
3
Сильвио Берлускони: «Как остановить «Ювентус»? Нужно заменить всех судей в Серии А»
4
CalcioMercato: Марио Манджукич отверг предложение «Спартака» в 6 миллионов евро в год
5
Corriere della Sera: «Бэйцзин Гоань» приготовил 35 миллионов евро за Марио Манджукича
6
Защитника «Лацио» отстранили на 20 дней за расистский комментарий в адрес игрока «Ромы»
7
Фабио Капелло: «В Италии уже нет гонки за скудетто, разница в классе плачевна»
8
Джердан Шачири: «Инфраструктура «Интера» – стыдоба. Надо было сначала изучить клуб, но я торопился»
5 ч. назад
«Рома» одержала волевую победу над «Кьево»
8 ч. назад
Защитника «Лацио» отстранили на 20 дней за расистский комментарий в адрес игрока «Ромы»
10 ч. назад
Джузеппе Маротта: «Мы можем позволить себе Хамеса, а Дракслера в «Ювентусе» не будет»
12 ч. назад
CalcioMercato: Марио Манджукич отверг предложение «Спартака» в 6 миллионов евро в год
16 ч. назад
Махараджа. Почему царь полузащиты «Ромы» должен перейти в «Челси»
19 ч. назад
Сильвио Берлускони: «Как остановить «Ювентус»? Нужно заменить всех судей в Серии А»
Вчера в 00:45
«Интер» уничтожил «Лацио»
Вчера в 22:52
Corriere della Sera: «Бэйцзин Гоань» приготовил 35 миллионов евро за Марио Манджукича