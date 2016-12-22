Защитника «Лацио» отстранили на 20 дней за расистский комментарий в адрес игрока «Ромы»

4 декабря «Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби со счетом 2:0. После матча боснийский защитник «бьянкочелести» Сенад Лулич выразил недовольство поведением коллеги из «джаллоросси» Антонио Рюдигера

«Рюдигер только два года назад прекратил продавать носки и ремни на улицах Штуттгарта, а теперь ведет себя, будто он феномен».

Итальянская федерация футбола сочла слова Лулича расистскими, поскольку в Европе укоренился стереотип об африканских мигрантах как уличных продавцах. Босниец был оштрафован на 10 тысяч евро и дисквалифицирован на 20 дней.

Благодаря рождественским каникулам в Серии А за 20 дней дисквалификации Лулич пропустит только игру против «Кротоне» 8 января.

«Лацио» занимает четвертое место после 18 туров.

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