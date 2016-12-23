Какой-то мальчишка повторил рекорд Серии А

На 88-й минуте матча чемпионата Италии «Торино» – «Дженоа» (1:0) на замену в составе генуэзской команды вышел нападающий Пьетро Пеллегри. Возраст юноши – 15 лет и 280 дней. В таком же возрасте в главном итальянском дивизионе в 1937 году дебютировал знаменитый нападающий «Ромы» Амедео Амадеи, пишет La Gazzetta dello Sport.

Рост нападающего составляет 188 см и в «Дженоа» его сравнивают с юным Кристиано Вьери.

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