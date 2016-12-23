AFP
Бешеный голяка форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье, от которого в Китае переполошатся все богачи
Роскошно забивать в составе «партенопеи» умеет не только Дрис Мертенс.
В матче 18-го тура Серии А «Фиорентина» принимала «Наполи» и пропустила на 24-й минуте от Инсинье. Удар 25-летнего итальянца с 25 метров был неберущимся.
- Матч закончился вничью – 3:3. «Наполи» спасся на последней минуте благодаря голу Маноло Габбьядини с пенальти.
- «Наполи» набрал 35 очков и остался на третьем месте.
- Весной 2016 года преступники ограбили Инсинье и потребовали у него забить «Фиорентине».
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