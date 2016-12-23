AFP

Бешеный голяка форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье, от которого в Китае переполошатся все богачи

Бешеный голяка Инсинье, от которого в Китае переполошатся все богачи
Eurosport

1 час назад

Роскошно забивать в составе «партенопеи» умеет не только Дрис Мертенс.

В матче 18-го тура Серии А «Фиорентина» принимала «Наполи» и пропустила на 24-й минуте от Инсинье. Удар 25-летнего итальянца с 25 метров был неберущимся.

  • Матч закончился вничью – 3:3. «Наполи» спасся на последней минуте благодаря голу Маноло Габбьядини с пенальти.
  • «Наполи» набрал 35 очков и остался на третьем месте.
  • Весной 2016 года преступники ограбили Инсинье и потребовали у него забить «Фиорентине».

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Как Ягр спасет Россию

03:10
Популярные видео
Как Бобровский с Хартнеллом унизили «Питтсбург» и стали лидерами НХЛ
 273 просмотров1 ч
Грабительские сэйвы вратарей и исторический ассист Ягра задницей в матче «Флориды» и «Бостона»
 47 просмотров30 мин
А еще вам может понравиться
1
Махараджа. Почему царь полузащиты «Ромы» должен перейти в «Челси»
2
Джузеппе Маротта: «Мы можем позволить себе Хамеса, а Дракслера в «Ювентусе» не будет»
3
CalcioMercato: Марио Манджукич отверг предложение «Спартака» в 6 миллионов евро в год
4
Сильвио Берлускони: «Как остановить «Ювентус»? Нужно заменить всех судей в Серии А»
5
Какой-то мальчишка повторил рекорд Серии А
6
Защитника «Лацио» отстранили на 20 дней за расистский комментарий в адрес игрока «Ромы»
7
Corriere della Sera: «Бэйцзин Гоань» приготовил 35 миллионов евро за Марио Манджукича
8
Бешеный голяка форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье, от которого в Китае переполошатся все богачи
1 час назад
Бешеный голяка форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье, от которого в Китае переполошатся все богачи
4 ч. назад
Какой-то мальчишка повторил рекорд Серии А
11 ч. назад
«Рома» одержала волевую победу над «Кьево»
14 ч. назад
Защитника «Лацио» отстранили на 20 дней за расистский комментарий в адрес игрока «Ромы»
16 ч. назад
Джузеппе Маротта: «Мы можем позволить себе Хамеса, а Дракслера в «Ювентусе» не будет»
18 ч. назад
CalcioMercato: Марио Манджукич отверг предложение «Спартака» в 6 миллионов евро в год
22 ч. назад
Махараджа. Почему царь полузащиты «Ромы» должен перейти в «Челси»
Вчера в 10:37
Сильвио Берлускони: «Как остановить «Ювентус»? Нужно заменить всех судей в Серии А»