Дрис-код. Кто затмит Диего Марадону и Гонсало Игуаина в Неаполе

На старте века бельгийский тренер Мишель Брёйнинкс замыслил революцию. Он собрал 180 одаренных детей – 150 мальчиков и 30 девочек – и по-другому учил их футболу. Брёйнинкс называл это мозгоориентированным подходом.

На одной тренировке малыши играли в квадрат босиком, чтобы лучше чувствовать мяч, а через 10 минут одновременно с занятиями решали простые математические уравнения. «Хватит думать, что футбол – это лишь вопрос тела, – страстно говорит тренер. – Умения возрастут только тогда, когда мы поймем, что психика игрока тоже влияет на его прогресс. Нужно постоянно придумывать новые упражнения, потому что если вы по несколько раз повторяете одно и то же, мозг думает, что уже знает все ответы, и не развивается».

Года практики хватило, чтобы у всех детей из программы Брёйнинкса выросла успеваемость минимум на 10%. И из этих ребят выросли могучие красавцы. Например, Стивен Дефур, зажигавший в «Стандарде» с Витселем и сбежавший в топ-чемпионат только в 28 лет. Или Кристиан Бентеке, очаровавший Роджерса в «Ливерпуле» и не подошедший Клоппу. А еще Дрис Мертенс, возможно, самый горячий бельгиец Серии А (Раджа, прости). Еще в «Утрехте» он развил удар с обеих ног до 119 км/ч и считает, что это качество не выросло бы без школы Брёйнинкса. «Тренер дал мне то решающее пространство в голове, которое помогает сейчас», – признался футболист.

Дрис стал первой покупкой Рафаэля Бенитеса в «Наполи» – едва испанский коуч приехал в Италию, он выкатил Де Лаурентису шорт-лист из тех, кого хотел бы привезти на «Сан-Паоло». Первым номером шел малыш из ПСВ, засидевшийся в Эредивизи. Все два года Бенитеса в Неаполе Мертенс не попадал в старт, но проводил не менее 30 игр за сезон. Он стучался головой в основной состав, но не был сильнее никого из тех парней, что выходили с первых минут – ни Кальехона, ни Инсинье, ни тем более Игуаина. Главная проблема бельгийца – слабая вовлеченность в игру. Он куда полезнее при выходах на замену: Мертенс взял бы восемь «Золотых мячей» подряд, если бы футбольный матч длился не 90 минут, а 20 – идеальный хронометраж для этого мужчины.

При этом Дрис не бухтел и честно выполнял работу даже в те секунды, что проводил на газоне. Он был частью команды и никогда не забывал об этом. В январе 2016-го у полузащитника Натаниэла Чалоба умерла мама. Футболисту был всего 21 год, его скинул в аренду лондонский «Челси», он был далеко от дома и тяжело переживал трагедию. Игра с «Сампдорией» началась с минуты молчания в память о матери Чалоба, Мертенс вновь вышел в ней на замену и положил симпатичную банку генуэзцам. Забитый мяч был четвертым для «Наполи» в этой игре, но только Дрис побежал к скамейке и посвятил гол Чалобе. Британца тут же окружили остальные игроки Партенопеи, а Натаниэл, кажется, заплакал от такого внимания.

Мертенс любит Неаполь и не хочет никуда уезжать. В этом сезоне Дрис был обречен на тот же сценарий – муки за спиной форварда, стоящего 30+ миллионов евро. Аркадиуш Милик сверкнул на Евро-2016 и бодрым стартом задвинул Мертенса на скамейку. Но в сборной поляк порвал кресты и освободил бельгийцу путь в основу. Вариантов у Сарри особо не было – Маноло Габбиадини тоже не чистый нападающий, так что алленаторе выбрал невысокого парня под 14-м номером. Мертенс откровенно мучился в первых играх, а команда не понимала, как задействовать мужичка ростом 1,69 м, когда раньше впереди был носорог Игуаин или жираф Милик.

Дриса прорвало в декабре. В этом месяце он забил девять мячей в четырех играх и заряжен на новые подвиги. Сначала бельгиец заковырял мяч «Бенфике» в последнем туре Лиги чемпионов. Потом вдоволь наелся передачами от Гамшика и положил хет-трик «Кальяри». Затем в первом тайме трижды забил «Торино» и пристрелил туринцев феерической закидушкой на 80-й минуте. А в финале удачно ударил по «Фиорентине» и заработал пенальти, сравнявший счет в компенсированное время.

«Если партнеры постоянно держат мяч внизу, я могу эффективно играть на позиции ложной девятки, – с улыбкой объясняет успехи Дрис. – Но как только мы переходим на навесы и верховые передачи, мне становится сложнее». Беда с концентрацией никуда не ушла, просто теперь силы распределяются по-иному – первые три мяча в ворота «Торино» пришли за девять минут, в них форвард вложил всю ярость, но оставил немного на завершающий шедевр – Джо Харт ни за что бы не достал этот парашют.

Мертенс дико предан Неаполю. После разговоров о «Ливерпуле» и «Сотоне» в ноябре он пришел на очередную пресс-конференцию и отрубил: «Я хочу остаться в «Наполи» и надеюсь подписать новый контракт». В марте 2016-го о любимом игроке Партенопеи спросили признанного боженьку клуба. Диего Марадона ответил дипломатично, но четко: «Конечно, мне нравятся Кулибали и Аллан, но одного парня я выделю отдельно – Дрис Мертенс. Он умеет все – обыгрывать, отдавать и мощно бить по воротам. Сарри нужно больше использовать этого форварда». Без правильного отношения к делу бельгийца бы не поддерживали легенды.

Еще в 2013-м Дрис звал в Неаполь Томаса Вермалена – защитник как раз проиграл конкуренцию в «Арсенале», еще не лечился каждую неделю и смотрел по сторонам. «Я раз 10 приглашал Вермалена в «Наполи», – заявил Мертенс. – Это удивительный город, и даже Бенитес просил меня, чтобы я уговорил Томаса на переход к нам». Летом 2016-го коротыш громко заявил: давайте купим Томаса Мёнье – того парня, который внезапно вырос на краю обороны сборной Бельгии. Де Лаурентис его не услышал, а Мёнье улетел на приятную зарплату в «ПСЖ».

Милик восстанавливается гигантскими темпами и вместо пропуска сезона будет готов к драке с «Реалом» в феврале. Только теперь в Неаполе знают, как играть с маленьким забивалой, а Мертенс все еще полыхает сильнее газового котла. Бельгиец бьет рекорд за рекордом – стал первым игроком «Наполи» с 70-х годов, который сделал покер, сравнялся с Вьери по голам в Серии А к декабрю, попал в топ самых быстрых хет-триков и так далее.

Босс Партенопеи уже готовит для Дриса новое соглашение до 2021 года и надеется на его адовую форму к матчам Лиги чемпионов. Страйкера наконец-то оценили по достоинству. Он за пять лет прошел путь от ноунейма из «Утрехта» до дриблера, сделавшего дурачка из Дмитрия Комбарова на ЧМ-2014; от запасного в клубе-неудачнике до главного героя Серии А. В Италии нет футболиста опаснее Дриса Мертенса, и самое крутое, что успехи, как и беды, он воспринимает с одинаковой улыбкой.

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