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Дрис-код. Кто затмит Диего Марадону и Гонсало Игуаина в Неаполе

Дрис-код. Кто затмит Марадону и Игуаина в Неаполе
Данил Тармасинов

22 ч. назад

У «Наполи» появился новый король.

На старте века бельгийский тренер Мишель Брёйнинкс замыслил революцию. Он собрал 180 одаренных детей – 150 мальчиков и 30 девочек – и по-другому учил их футболу. Брёйнинкс называл это мозгоориентированным подходом.

На одной тренировке малыши играли в квадрат босиком, чтобы лучше чувствовать мяч, а через 10 минут одновременно с занятиями решали простые математические уравнения. «Хватит думать, что футбол – это лишь вопрос тела, – страстно говорит тренер. – Умения возрастут только тогда, когда мы поймем, что психика игрока тоже влияет на его прогресс. Нужно постоянно придумывать новые упражнения, потому что если вы по несколько раз повторяете одно и то же, мозг думает, что уже знает все ответы, и не развивается».

Года практики хватило, чтобы у всех детей из программы Брёйнинкса выросла успеваемость минимум на 10%. И из этих ребят выросли могучие красавцы. Например, Стивен Дефур, зажигавший в «Стандарде» с Витселем и сбежавший в топ-чемпионат только в 28 лет. Или Кристиан Бентеке, очаровавший Роджерса в «Ливерпуле» и не подошедший Клоппу. А еще Дрис Мертенс, возможно, самый горячий бельгиец Серии А (Раджа, прости). Еще в «Утрехте» он развил удар с обеих ног до 119 км/ч и считает, что это качество не выросло бы без школы Брёйнинкса. «Тренер дал мне то решающее пространство в голове, которое помогает сейчас», – признался футболист.

PSV Eindhoven 's Dries Mertens (R) vies with Legia Warschau's Artur Jedrzejczyk (L) during the Europa League football match between PSV Eindhoven and Legia Warschau in Eindhoven on September 15, 2011.

Дрис стал первой покупкой Рафаэля Бенитеса в «Наполи» – едва испанский коуч приехал в Италию, он выкатил Де Лаурентису шорт-лист из тех, кого хотел бы привезти на «Сан-Паоло». Первым номером шел малыш из ПСВ, засидевшийся в Эредивизи. Все два года Бенитеса в Неаполе Мертенс не попадал в старт, но проводил не менее 30 игр за сезон. Он стучался головой в основной состав, но не был сильнее никого из тех парней, что выходили с первых минут – ни Кальехона, ни Инсинье, ни тем более Игуаина. Главная проблема бельгийца – слабая вовлеченность в игру. Он куда полезнее при выходах на замену: Мертенс взял бы восемь «Золотых мячей» подряд, если бы футбольный матч длился не 90 минут, а 20 – идеальный хронометраж для этого мужчины.

При этом Дрис не бухтел и честно выполнял работу даже в те секунды, что проводил на газоне. Он был частью команды и никогда не забывал об этом. В январе 2016-го у полузащитника Натаниэла Чалоба умерла мама. Футболисту был всего 21 год, его скинул в аренду лондонский «Челси», он был далеко от дома и тяжело переживал трагедию. Игра с «Сампдорией» началась с минуты молчания в память о матери Чалоба, Мертенс вновь вышел в ней на замену и положил симпатичную банку генуэзцам. Забитый мяч был четвертым для «Наполи» в этой игре, но только Дрис побежал к скамейке и посвятил гол Чалобе. Британца тут же окружили остальные игроки Партенопеи, а Натаниэл, кажется, заплакал от такого внимания.

Мертенс любит Неаполь и не хочет никуда уезжать. В этом сезоне Дрис был обречен на тот же сценарий – муки за спиной форварда, стоящего 30+ миллионов евро. Аркадиуш Милик сверкнул на Евро-2016 и бодрым стартом задвинул Мертенса на скамейку. Но в сборной поляк порвал кресты и освободил бельгийцу путь в основу. Вариантов у Сарри особо не было – Маноло Габбиадини тоже не чистый нападающий, так что алленаторе выбрал невысокого парня под 14-м номером. Мертенс откровенно мучился в первых играх, а команда не понимала, как задействовать мужичка ростом 1,69 м, когда раньше впереди был носорог Игуаин или жираф Милик.

Дриса прорвало в декабре. В этом месяце он забил девять мячей в четырех играх и заряжен на новые подвиги. Сначала бельгиец заковырял мяч «Бенфике» в последнем туре Лиги чемпионов. Потом вдоволь наелся передачами от Гамшика и положил хет-трик «Кальяри». Затем в первом тайме трижды забил «Торино» и пристрелил туринцев феерической закидушкой на 80-й минуте. А в финале удачно ударил по «Фиорентине» и заработал пенальти, сравнявший счет в компенсированное время.

«Если партнеры постоянно держат мяч внизу, я могу эффективно играть на позиции ложной девятки, – с улыбкой объясняет успехи Дрис. – Но как только мы переходим на навесы и верховые передачи, мне становится сложнее». Беда с концентрацией никуда не ушла, просто теперь силы распределяются по-иному – первые три мяча в ворота «Торино» пришли за девять минут, в них форвард вложил всю ярость, но оставил немного на завершающий шедевр – Джо Харт ни за что бы не достал этот парашют.

Мертенс дико предан Неаполю. После разговоров о «Ливерпуле» и «Сотоне» в ноябре он пришел на очередную пресс-конференцию и отрубил: «Я хочу остаться в «Наполи» и надеюсь подписать новый контракт». В марте 2016-го о любимом игроке Партенопеи спросили признанного боженьку клуба. Диего Марадона ответил дипломатично, но четко: «Конечно, мне нравятся Кулибали и Аллан, но одного парня я выделю отдельно – Дрис Мертенс. Он умеет все – обыгрывать, отдавать и мощно бить по воротам. Сарри нужно больше использовать этого форварда». Без правильного отношения к делу бельгийца бы не поддерживали легенды.

Еще в 2013-м Дрис звал в Неаполь Томаса Вермалена – защитник как раз проиграл конкуренцию в «Арсенале», еще не лечился каждую неделю и смотрел по сторонам. «Я раз 10 приглашал Вермалена в «Наполи», – заявил Мертенс. – Это удивительный город, и даже Бенитес просил меня, чтобы я уговорил Томаса на переход к нам». Летом 2016-го коротыш громко заявил: давайте купим Томаса Мёнье – того парня, который внезапно вырос на краю обороны сборной Бельгии. Де Лаурентис его не услышал, а Мёнье улетел на приятную зарплату в «ПСЖ».

Mertens (Nápoles) celebrando uno de los cuatro tantos que anotó ante el Torino en Serie A.

Милик восстанавливается гигантскими темпами и вместо пропуска сезона будет готов к драке с «Реалом» в феврале. Только теперь в Неаполе знают, как играть с маленьким забивалой, а Мертенс все еще полыхает сильнее газового котла. Бельгиец бьет рекорд за рекордом – стал первым игроком «Наполи» с 70-х годов, который сделал покер, сравнялся с Вьери по голам в Серии А к декабрю, попал в топ самых быстрых хет-триков и так далее.

Босс Партенопеи уже готовит для Дриса новое соглашение до 2021 года и надеется на его адовую форму к матчам Лиги чемпионов. Страйкера наконец-то оценили по достоинству. Он за пять лет прошел путь от ноунейма из «Утрехта» до дриблера, сделавшего дурачка из Дмитрия Комбарова на ЧМ-2014; от запасного в клубе-неудачнике до главного героя Серии А. В Италии нет футболиста опаснее Дриса Мертенса, и самое крутое, что успехи, как и беды, он воспринимает с одинаковой улыбкой.

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