Eurosport
Глава Серии А хочет проводить матчи за пределами Италии и отменить рождественский перерыв
Маурицио Беретта продвигает идею итальянского Boxing day.
«Мы не должны удерживать итальянский футбол во внутренних границах.
Следуя примеру Премьер-лиги, мы должны создавать соответствующее предложение для болельщиков, которые приходят на стадионы, смотрят футбол по телевидению, и одновременно экспортировать лигу, чтобы делать ее влиятельнее и интереснее всему миру», – цитирует Беретту Football Italia.
Глава Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо уже выступил против предложения Беретты: «Рождество – сакральное время. У нас христианская страна, соблюдающая традиции. Можно провести дополнительную игру на Новый год или во время карнавального сезона, но не на Рождество».
- Рождественские каникулы в Серии А продлятся с 23 декабря по 7 января. За этот период в Премьер-лиге пройдут три тура.
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