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Глава Серии А хочет проводить матчи за пределами Италии и отменить рождественский перерыв

Глава Серии А хочет проводить матчи за пределами Италии и отменить рождественский перерыв
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Маурицио Беретта продвигает идею итальянского Boxing day.

«Мы не должны удерживать итальянский футбол во внутренних границах.

Следуя примеру Премьер-лиги, мы должны создавать соответствующее предложение для болельщиков, которые приходят на стадионы, смотрят футбол по телевидению, и одновременно экспортировать лигу, чтобы делать ее влиятельнее и интереснее всему миру», – цитирует Беретту Football Italia.

Глава Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо уже выступил против предложения Беретты: «Рождество – сакральное время. У нас христианская страна, соблюдающая традиции. Можно провести дополнительную игру на Новый год или во время карнавального сезона, но не на Рождество».

  • Рождественские каникулы в Серии А продлятся с 23 декабря по 7 января. За этот период в Премьер-лиге пройдут три тура.

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