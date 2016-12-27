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Sky Italia: китайский клуб предложит 50 миллионов евро за парня из «Фиорентины»

Sky Italia: китайский клуб предложит 50 миллионов евро за парня из «Фиорентины»
Eurosport

Вчера в 15:55

Парень не входит даже в двадцатку лучших бомбардиров Европы.

Никола Калинич может сменить сильный европейский чемпионат на богатый китайский уже этой зимой. DreamTeam со ссылкой на Sky Italia сообщает, что нападающий «Фиорентины» интересует ряд клубов, в том числе и китайский «Тяньцзинь Цюаньзянь». Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

  • Хорватский страйкер выступал за «Блэкберн» и «Днепр», а сейчас играет за «Фиорентину».
  • В сезоне-2015/16 он забил 12 мячей в 36 матчах. Сезон-2016/17 у него складывается еще удачнее: на его счету 8 голов в 17 встречах.
  • Главный тренер «Тяньцзиня» – Фабио Каннаваро.
  • Никола Калинич не входит в топ-20 бомбардиров сезона среди игроков топ-5 чемпионатов.

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