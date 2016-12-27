Sky Italia: китайский клуб предложит 50 миллионов евро за парня из «Фиорентины»

Никола Калинич может сменить сильный европейский чемпионат на богатый китайский уже этой зимой. DreamTeam со ссылкой на Sky Italia сообщает, что нападающий «Фиорентины» интересует ряд клубов, в том числе и китайский «Тяньцзинь Цюаньзянь». Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

Хорватский страйкер выступал за «Блэкберн» и «Днепр», а сейчас играет за «Фиорентину».

В сезоне-2015/16 он забил 12 мячей в 36 матчах. Сезон-2016/17 у него складывается еще удачнее: на его счету 8 голов в 17 встречах.

Главный тренер «Тяньцзиня» – Фабио Каннаваро.

Никола Калинич не входит в топ-20 бомбардиров сезона среди игроков топ-5 чемпионатов.

Все новости чемпионата Италии

Самый спортивный канал в телеграме