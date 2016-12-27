Gazzetta dello Sport: Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус» в конце сезона

Массимилиано Аллегри был разгневан поражением от «Милана» в Суперкубке Италии. По информации Gazzetta dello Sport, между тренером и несколькими игроками «Ювентуса» появились разногласия.

В случае отставки Аллегри по окончании сезона-2016/17 команду возглавит тренер «Фиорентины» Пауло Соуза, а Аллегри может сменить Арсена Венгера в «Арсенале».

Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года. Под его руководством туринцы дважды выиграли чемпионат и Кубок Италии.

«Бьянконери» лидируют в Серии А, набрав 42 очка в 17 матчах.

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