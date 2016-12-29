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Игрок «Аталанты» зверским подкатом срубил 4-летнего сына и разгневал подписчиков

Игрок «Аталанты» зверским подкатом срубил 4-летнего сына и разгневал подписчиков
Eurosport

Вчера в 23:23

Отец века Алехандро Гомес вырастит либо инвалида, либо нового Марко Матерацци.

28-летний полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес выложил в инстаграм крайне противоречивое видео. Во время игры в пляжный футбол с сыном аргентинец подкатился в ребенка двумя прямыми ногами – за такой фол дают красную карточку.

«Мой бедный мальчик, как и все мячи. Ха-ха», – написал Гомес в подписи к видео.

Большинство подписчиков юмор не оценили, и аргентинец получил комментарии «Ты придурок», «Безответственный идиот», «Это видео хорошо демонстрирует, что такое имбецил».

Полное фото семьи Гомеса.

  • В сезоне-2016/17 Гомес забил 3 гола и сделал 6 голевых передач в 18 матчах Серии А.

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