Обвиняемый в лишнем весе Гонсало Игуаин выложил отфотошопленный снимок пресса

В субботу форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины выложил фото из спортивного зала своего первого клуба – аргентинского «Палермо».

Либо скромному клубу из Буэнос-Айреса не хватает денег на ремонт паркета в зале, либо Игуаин – мастер фотошопа 90-го уровня.

«Ха-ха. Игуаин на праздниках выложил фото своих сказочных кубиков, чтобы опровергнуть обвинения в лишнем весе. Но не справился с простым фотошопом», – написал журналист Танкреди Пальмери.

Игуаин был куплен «Ювентусом» летом за 90 млн евро. Из отпуска в Турин аргентинец приехал с явным лишним весом.

В 17 матчах Серии-2016/17 Гонсало забил 10 голов.

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