From Official Website

«Ювентус» выкупил Ринкона у «Дженоа»

«Ювентус» выкупил Ринкона у «Дженоа»
Eurosport

Вчера в 12:15

Трансфер венесуэльского полузащитника обошелся туринцам в 8 миллионов евро.

Чемпион Италии объявил о трансфере 28-летнего игрока сборной Венесуэлы на официальном сайте. Полузащитник заключил с туринцами контракт до лета 2020 года. Сумма сделки может вырасти на 1 миллион при выполнении ряда условий, утверждает Football Italia.

  • За «Дженоа» Ринкон выступал с 2014 года (74 матча и 3 гола). За сборную Венесуэлы Томас сыграл 81 матч.
  • Венесуэлец рассматривается итальянскими СМИ в качестве замены Акселю Витселю, который перебрался из «Зенита» в Китай, а не в «Ювентус».

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Федерер сбацал на воображаемом бонго и покорил трибуны

00:53
Популярные видео
Лэмпард, Роналдиньо и еще 14 винтажных свободных агентов
7 481 просмотров15 ч
Лёб выиграл второй этап «Дакара» среди внедорожников
 172 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться
1
Луис Адриано – худший игрок Серии А 2016 года
2
Обвиняемый в лишнем весе Гонсало Игуаин выложил отфотошопленный снимок пресса
3
«Ювентус» выкупил Ринкона у «Дженоа»
4
Игрок «Аталанты» зверским подкатом срубил 4-летнего сына и разгневал подписчиков
5
Дрис-код. Кто затмит Диего Марадону и Гонсало Игуаина в Неаполе
6
Диего Марадона: «Хочу, чтобы «Наполи» и «Реал» сыграли, пока Роналду не в форме»
7
12-летнему болельщику, больному раком, доверили заводить трибуну «Наполи» на игре Серии А
8
Фото пуза Гонсало Игуаина после отпуска, которое развеет ваши комплексы о лишнем весе
Вчера в 19:13
Луис Адриано – худший игрок Серии А 2016 года
Вчера в 12:15
«Ювентус» выкупил Ринкона у «Дженоа»
31/12/2016 в 17:10
Обвиняемый в лишнем весе Гонсало Игуаин выложил отфотошопленный снимок пресса
29/12/2016 в 23:23
Игрок «Аталанты» зверским подкатом срубил 4-летнего сына и разгневал подписчиков
29/12/2016 в 17:39
Диего Марадона: «Хочу, чтобы «Наполи» и «Реал» сыграли, пока Роналду не в форме»
29/12/2016 в 15:23
Полузащитник «Дженоа» Томас Ринкон прошел медосмотр в «Ювентусе»
28/12/2016 в 19:37
Football Italia: «Милан» предложит Доннарумме новый контракт с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон
27/12/2016 в 18:02
Gazzetta dello Sport: Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус» в конце сезона