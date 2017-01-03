«Ювентус» выкупил Ринкона у «Дженоа»

Чемпион Италии объявил о трансфере 28-летнего игрока сборной Венесуэлы на официальном сайте. Полузащитник заключил с туринцами контракт до лета 2020 года. Сумма сделки может вырасти на 1 миллион при выполнении ряда условий, утверждает Football Italia.

За «Дженоа» Ринкон выступал с 2014 года (74 матча и 3 гола). За сборную Венесуэлы Томас сыграл 81 матч.

Венесуэлец рассматривается итальянскими СМИ в качестве замены Акселю Витселю, который перебрался из «Зенита» в Китай, а не в «Ювентус».

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