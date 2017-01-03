Луис Адриано – худший игрок Серии А 2016 года

Нападающий «Милана» Луис Адриано, который в ближайшие дни может стать игроком московского «Спартака», признан худшим игроком 2016 года в Серии А. Почетным званием игрока наградила Repubblica.

После перехода в «Милан» летом 2015 года Адриано провел в составе «россонери» 36 матчей и забил 6 мячей, набирая в среднем 5,288 балла за игру от издания – это худший показатель среди всех игроков чемпионата Италии.

Трансфер Адриано в «Спартак» оценивается в 7 млн евро.

В 2015 году «Милан» заплатил «Шахтеру» за Адриано 8 млн евро.

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