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Мауро Икарди: «Ситуация в «Интере» при Франке де Буре была невыносимой»

Икарди: «Ситуация в «Интере» при Франке де Буре была невыносимой»
Eurosport

Вчера в 15:28

Капитан «нерадзурри» не жалеет об уходе голландца.

«Мы выиграли в декабре три игры подряд и нашли баланс. Что изменилось с приходом Стефано Пиоли? Он изменил менталитет «Интера», восстановил доверие между игроками.

Ситуация в команде при Де Буре стала невыносимой. Футболисты, которые не играли, были недовольны и не выражали особой радости даже в моменты празднования с командой.

При Пиоли атмосфера изменилась. Даже те, кто не играют, чувствуют причастность к проекту, чувствуют себя частью команды», – цитирует Икарди La Gazettа dello Sport.

  • Франк де Бур перед началом сезона сменил Роберто Манчини на посту главного тренера «Интера», но был уволен спустя 85 дней после назначения.
  • «Интер» занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии, набрав 30 очков в 18 турах.

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