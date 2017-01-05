Мауро Икарди: «Ситуация в «Интере» при Франке де Буре была невыносимой»

«Мы выиграли в декабре три игры подряд и нашли баланс. Что изменилось с приходом Стефано Пиоли? Он изменил менталитет «Интера», восстановил доверие между игроками.

Ситуация в команде при Де Буре стала невыносимой. Футболисты, которые не играли, были недовольны и не выражали особой радости даже в моменты празднования с командой.

При Пиоли атмосфера изменилась. Даже те, кто не играют, чувствуют причастность к проекту, чувствуют себя частью команды», – цитирует Икарди La Gazettа dello Sport.

Франк де Бур перед началом сезона сменил Роберто Манчини на посту главного тренера «Интера», но был уволен спустя 85 дней после назначения.

«Интер» занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии, набрав 30 очков в 18 турах.

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