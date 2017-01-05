Eurosport
Мауро Икарди: «Ситуация в «Интере» при Франке де Буре была невыносимой»
Капитан «нерадзурри» не жалеет об уходе голландца.
«Мы выиграли в декабре три игры подряд и нашли баланс. Что изменилось с приходом Стефано Пиоли? Он изменил менталитет «Интера», восстановил доверие между игроками.
Ситуация в команде при Де Буре стала невыносимой. Футболисты, которые не играли, были недовольны и не выражали особой радости даже в моменты празднования с командой.
При Пиоли атмосфера изменилась. Даже те, кто не играют, чувствуют причастность к проекту, чувствуют себя частью команды», – цитирует Икарди La Gazettа dello Sport.
- Франк де Бур перед началом сезона сменил Роберто Манчини на посту главного тренера «Интера», но был уволен спустя 85 дней после назначения.
- «Интер» занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии, набрав 30 очков в 18 турах.
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