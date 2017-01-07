Eurosport
Calciomercato: «Ювентус» готов платить Джанлуиджи Доннарумме 10 миллионов евро в год
А парню еще нет 18 лет.
Туринцы готовы потратить 40 млн евро на приобретение голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. По информации Calciomercato, столько же чемпионы Италии не против заплатить самому игроку: по 10 млн евро за 4 года контракта. На данный момент Доннарумма зарабатывает в «Милане» 200 тысяч евро в год.
«Россонери» обеспокоены вниманием к вратарю и по достижении им 18-летия (25 февраля) готовы подписать полноценный контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год.
- В 17 матчах сезона-16/17 итальянец пропустил 20 мячей.
- Доннарумма – воспитанник «Милана».
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