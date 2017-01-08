Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан исполнил босса и сделал 2 мегаподката за 2 секунды

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан продемонстрировал ювелирную технику и игру в отборе в матче чемпионата Италии против «Дженоа». В течение двух секунд 28-летний бельгиец лишил мяча сначала Эсекьеля Муньоса, затем Айзека Кофие, а потом спиной закрыл соперников и отдал точный пасу партнеру.

Матч завершился победой «Ромой» со счетом 1:0 благодаря автоголу Армандо Иццо.

В 18 матчах Серии А-2016/17 Наингголан забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

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