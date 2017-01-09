«Ювентус» побил рекорд по домашним победам подряд в Серии А

8 января «Ювентус» разгромил дома «Болонью» со счетом 3:0 в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Серия домашних побед «бьянконери» достигла 26 матчей, что стало новом итальянским рекордом.

Рекордная серия началась с победы над той же «Болоньей» 4 октября 2015 года – 3:1. «Старая синьора» побила собственное достижение, установленное в 2013-14 годах.

«Ювентус» опережает на 4 очка «Рому», имея матч в запасе.

15 января команда Массимилиано Аллегри сыграет на выезде с «Фиорентиной».

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