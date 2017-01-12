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«Ювентус» приобрел Маттиа Кальдару за 15 миллионов евро

«Ювентус» приобрел Кальдару за 15 миллионов евро
Eurosport

23 мин. назад

Возможно, придется заплатить еще 10 миллионов.

«Ювентус» объявил о приобретении 22-летнего защитника «Аталанты» Маттиа Кальдары. Футболист подставил подпись под контрактом до 30 июня 2021 года. При этом Кальдара пополнит ряды «Ювентуса» 1 июля 2018 года, а ближайшие полтора сезона проведет в родной «Аталанте» на правах аренды.

Трансфер обошелся «бьянконери» в 15 млн евро, которые будут выплачиваться в течение 4 лет. Сделка предусматривает бонусы до 10 млн евро.

  • Кальдара провел 11 матчей в Серии А-2016/17 и забил 3 гола.
  • В 2016 году Кальдара дебютировал за молодежную сборную Италии и отыграл 9 встреч.

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