AFP
Гонсало Игуаин: «Было бы интересно посмотреть, сколько забьют Месси и Роналду в Серии А»
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«Безусловно, я бы посоветовал Месси перейти в «Ювентус». Это сложный чемпионат, особенно в плане защиты. Не знаю, забивали ли бы Месси и Криштиану Роналду меньше голов здесь. Было бы интересно посмотреть.
Серия А – сложный чемпионат. Здесь я значительно прибавил. «Реал» и «Ювентус» очень похожи. И там, и там ставят цель дойти до финалов во всех турнирах. В обоих командах высоки требования. Ты можешь изменить стиль игры, но обязан выиграть все», – цитирует Игуаина Marca.
- Гонсало стал лучшим бомбардиром Серии А-2015/16, забив рекордные 36 голов. Летом он перешел в «Ювентус» из «Наполи» за 96 млн евро.
- В сезоне-2016/17 Игуаин с 12 голами занимает четвертое место.
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