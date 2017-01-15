AFP
Мауро Икарди: «Успею поиграть в Китае в конце карьеры»
И пусть Поднебесная подождет.
Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди признался в любви «Интеру» и развеял слухи о возможном переезде в Азию. «Китай? Я недавно переподписал контракт с «Интером» и очень счастлив носить футболку этого клуба. А там я успею поиграть в конце карьеры», – заявил 23-летний форвард Sky Sports Italia.
- В октябре 2016-го Икарди подписал с «Интером» новый 5-летний контракт.
- На счету нападающего 15 мячей в 20 матчах в Серии А сезона-2016/17.
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